В Австралії викрили групу російських шпигунів, яка діяла упродовж 18 місяців
Австралія викрила та нейтралізувала велику шпигунську групу РФ, яка видавала себе за дипломатів
Про це пише Al Jazeera з посиланням на джерела The Sydney Morning Herald.
Австралійська Служба безпеки та розвідки викрила й нейтралізувала велику групу російських шпигунів, які діяли під виглядом дипломатів упродовж 18 місяців.
"Російських шпигунів тихо "вигнали" з Австралії протягом останніх шести місяців, їхні візи були не продовжені або скасовані. Існували побоювання, що публічне вислання шпигунів може призвести до помсти з боку Москви проти дипломатів та інших австралійців, які проживають у Росії", - ствердили журналісти.
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