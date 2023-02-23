Про це інформує NewsMaker.

Служба інформації та безпеки Молдови разом з прокуратурою з питань боротьби з організованою злочинністю та особливими справами розслідують справу про зраду батьківщини та шпигунство, агентурною мережею, куди входили молдовани та представники іншої держави. Якої саме в пресслужбі не уточнили.

Зловмисниками виявилися п'ять громадян Молдови, з яких двох заарештували в грудні 2022 року та троє отримали підозри.

Слідство встановило, що їх завербували спецслужби іншої держави, щоб ті допомагали дестабілізувати ситуацію та змінити конституційний лад насильницьким шляхом.

Спецслужби виявили іноземців, які займалися шпигунством та фінансували людей із Молдови.

"Розслідування розпочалося у 2020 році та зафіксувало як заплановані дії, так і вже частково виконані. Йдеться про грошові перекази, провокування міжетнічної ненависті, нетерпимості до деяких категорій громадян, наймання людей, схильних до насильства, для участі у протестах", - йдеться в повідомленні.

У Службі інформації та безпеки Молдови наголосили, що за зраду та шпигунство Кримінальний кодекс передбачає від 12 років до 20 років позбавлення волі.