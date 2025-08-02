Ер-Ріяд відкрив пряме авіасполучення з Москвою

Про це повідомляють росЗМІ та пресслужба авіакомпанії Flynas.

Перший рейс авіакомпанії Flynas з Ер-Ріяда приземлився в московському аеропорту Внуково о 13:46 за місцевим часом.

Літак Airbus A320neo вилетів з Ер-Ріяда о 8:42 ранку (час у Саудівській Аравії збігається з московським) і перебував у повітрі трохи більше ніж п'ять годин.

За інформацією російських медіа перед вильотом рейсу у зворотному напрямку з Москви до Ер-Ріяда біля стійки реєстрації зібралася велика черга, яка переважно складалася з громадян Саудівської Аравії.

Польоти здійснюватимуться чотири рази на тиждень, а маршрут функціонуватиме в період з 1 серпня до 25 жовтня, тобто до завершення весняно-літньої навігації.