Ер-Ріяд відкрив пряме авіасполучення з Москвою
У п’ятницю, 1 серпня, відбулося відкриття прямого регулярного авіасполучення між Саудівською Аравією та Росією
Про це повідомляють росЗМІ та пресслужба авіакомпанії Flynas.
Перший рейс авіакомпанії Flynas з Ер-Ріяда приземлився в московському аеропорту Внуково о 13:46 за місцевим часом.
Літак Airbus A320neo вилетів з Ер-Ріяда о 8:42 ранку (час у Саудівській Аравії збігається з московським) і перебував у повітрі трохи більше ніж п'ять годин.
За інформацією російських медіа перед вильотом рейсу у зворотному напрямку з Москви до Ер-Ріяда біля стійки реєстрації зібралася велика черга, яка переважно складалася з громадян Саудівської Аравії.
Польоти здійснюватимуться чотири рази на тиждень, а маршрут функціонуватиме в період з 1 серпня до 25 жовтня, тобто до завершення весняно-літньої навігації.
- У Росії відбудеться досить серйозний процес, коли станеться цілковита руйнація структури цивільної авіації РФ. До цього менш ніж два роки. Про це в ефірі Еспресо сказав президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.
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