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Ексклюзив

До колапсу цивільної авіації РФ менш ніж два роки, - український авіатор Хазан

Євген Козярін
29 липня, 2025 вiвторок
19:51
Економіка Геннадій Хазан

У Росії відбудеться досить серйозний процес, коли станеться цілковита руйнація структури цивільної авіації РФ. До цього менш ніж два роки

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Про це в ефірі Еспресо сказав президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.

"Що таке хакерська атака? Це те, що авіакомпанія використовує електронні бази даних, що спілкуються між собою за допомогою мейлів. І це всі дані на вильоти, на прильоти, на підготовку до вильотів, на обслуговування повітряних суден - воно перебуває в них на серверах", - сказав він.

Хазан додав, виявилося, що понад рік тому почалися роботи хакерів, які спромоглися залізти досить глибоко в цю систему. 

"Зараз привело до того, що в тій авіакомпанії, ми говоримо про Аерофлот, є величезний колапс. Під час атаки близько 120 рейсів, які летіли в Москву та з Москви не прилетіли, - їх відпускали. Величезна кількість серверів, а їх близько 7 тисяч, як віртуальних, так і реальних, ушкоджена або знищена на фізичному рівні", - зазначив авіатор.

Він наголосив, що це говорить про те, що вся база даних буде відновлюватись, по різних оцінках, від декількох місяців до декількох років. 

"Чи може 100% відновитися - маю величезний сумнів. Я вважаю, будуть жахливі наслідки, які ставлять під серйозну загрозу майбутнє існування цієї компанії. Крім того всього, як побічний ефект, нашим хакерам дісталася в руки вся база даних всіх пасажирів. А хочу нагадати, що Аерофлот - це російська найбільша авіаційна компанія. Так от, всі персональні дані всіх людей, які виконували польоти на літаках Аерофлоту, тепер в базах даних, які знаходяться десь у нас. Певні спеціально навчені люди будуть обов'язково дивитися їх, аналізувати, робити певні висновки. Дуже некорисні для Російської Федерації, як для держави агресора. І для, зокрема, цієї авіаційної компанії", - зауважив Хазан.

На його думку, ця кібератака - це таки серйозний клин для розвитку російської цивільної авіації, яка переживає не найкращі роки.

"Я вважаю зі своїми колегами-аналітиками, що до досить серйозного колапсу, після якого починається крах авіації у РФ, ми так порахували, десь приблизно до двох років", - заявив він. 

Авіатор наголосив, що це підрахунки за одну добу до цієї хакерської атаки.

"Я тепер вважаю, що, може, і не два роки, трошки скоріше відбудеться досить серйозний процес, коли буде цілковита руйнація структури цивільної авіації РФ, руйнація обслуговування літаків, використання літаків, надання льотної придатності, підготовка авіаційного персоналу. Щоби знищити, треба пару років, а щоб відновити, треба десятиріччя. Зараз Росія вже так досить суттєво пікує в тому напрямі, щоб поставити таку смачну крапку в існуванні цієї теми під назвою "цивільна авіація РФ"", - підсумував Хазан.

  • 28 липня найбільша авіакомпанія РФ "Аерофлот" заявила про збій у своїх інформаційних системах, через що скасовані рейси до низки міст. Відповідальність за атаку взяли на себе угруповання хакерів Silent Crow і "Кіберпартизани BY". Генпрокуратура РФ повідомляла про порушення кримінальної справи про неправомірний доступ до комп'ютерної інформації.
  • Державна російська авіакомпанія "Аерофлот" у вівторок, 29 липня, знову скасувала понад 50 рейсів в Москву та назад.
Теги:
Світ
Росія
аеропорти
кібератаки
Великий ефір Василя Зими
Авіація
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