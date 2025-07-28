Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" заявила про збій в інформаційних системах і скасувала понад 40 рейсів
У понеділок, 28 липня, найбільша авіакомпанія РФ "Аерофлот" заявила про збій у своїх інформаційних системах, через що скасовані рейси до низки міст
Про це пише Reuters.
"В результаті очікуються коригування розкладу для деяких рейсів, включаючи затримки та скасування", – заявили в Аерофлоті.
За словами компанії, наразі фахівці працюють над відновленням роботи з обслуговуванням. Водночас там не оголосили причини збою та його масштаби.
Згодом у telegram-каналі Аерофлот повідомив про скасування 42 рейсів, зокрема в Мінськ, Єреван, Санкт-Петербург "через збій інформаційних систем".
"Перевізник, який попри санкції, введені проти Росії за війну в Україні, залишається в топ-20 у всьому світі за пасажирською кількістю", – зауважує Reuters.
Зокрема, згідно з заявою Аерофлоту, торік вона прийняла 55,3 млн пасажирів.
- У зв'язку із нібито наявною загрозою від українських БПЛА протягом дня суботи, 5 липня 2025 року, фактично зупинилися відправлення та прийом рейсів у двох найбільших аеропортах Росії - московському "Шереметьєво" та петербурзькому "Пулково".
- Протягом вихідних 5-6 липня у російських аеропортах "Шереметьєво", "Пулково" та "Стригино" були скасовані відправлення та прийом рейсів. Такий транспортний колапс оцінюють у 20 млрд рублів збитків, коли диктатор Володимир Путін на тлі ситуації звільнив міністра транспорту.
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