Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" заявила про збій в інформаційних системах і скасувала понад 40 рейсів

Про це пише Reuters.

"В результаті очікуються коригування розкладу для деяких рейсів, включаючи затримки та скасування", – заявили в Аерофлоті.

За словами компанії, наразі фахівці працюють над відновленням роботи з обслуговуванням. Водночас там не оголосили причини збою та його масштаби.

Згодом у telegram-каналі Аерофлот повідомив про скасування 42 рейсів, зокрема в Мінськ, Єреван, Санкт-Петербург "через збій інформаційних систем".

"Перевізник, який попри санкції, введені проти Росії за війну в Україні, залишається в топ-20 у всьому світі за пасажирською кількістю", – зауважує Reuters.

Зокрема, згідно з заявою Аерофлоту, торік вона прийняла 55,3 млн пасажирів.