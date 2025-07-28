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Оновлено

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" заявила про збій в інформаційних системах і скасувала понад 40 рейсів

Дар'я Куркіна
28 липня, 2025 понедiлок
11:00
Світ Аерофлот

У понеділок, 28 липня, найбільша авіакомпанія РФ "Аерофлот" заявила про збій у своїх інформаційних системах, через що скасовані рейси до низки міст

Зміст

Про це пише Reuters.

"В результаті очікуються коригування розкладу для деяких рейсів, включаючи затримки та скасування", – заявили в Аерофлоті.

За словами компанії, наразі фахівці працюють над відновленням роботи з обслуговуванням. Водночас там не оголосили причини збою та його масштаби.

Згодом у telegram-каналі Аерофлот повідомив про скасування 42 рейсів, зокрема в Мінськ, Єреван, Санкт-Петербург "через збій інформаційних систем".

"Перевізник, який попри санкції, введені проти Росії за війну в Україні, залишається в топ-20 у всьому світі за пасажирською кількістю", – зауважує Reuters.

Зокрема, згідно з заявою Аерофлоту, торік вона прийняла 55,3 млн пасажирів.

  • У зв'язку із нібито наявною загрозою від українських БПЛА протягом дня суботи, 5 липня 2025 року, фактично зупинилися відправлення та прийом рейсів у двох найбільших аеропортах Росії - московському "Шереметьєво" та петербурзькому "Пулково". 
  • Протягом вихідних 5-6 липня у російських аеропортах "Шереметьєво", "Пулково" та "Стригино" були скасовані відправлення та прийом рейсів. Такий транспортний колапс оцінюють у 20 млрд рублів збитків, коли диктатор Володимир Путін на тлі ситуації звільнив міністра транспорту.
Теги:
Новини
Росія
Технології
Авіація
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