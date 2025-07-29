Російська авіакомпанія "Аерофлот" другий день поспіль скасовує десятки рейсів через кібератаку

Про це повідомляє російський Інтерфакс, посилаюсь на дані онлайн-табло аеропорту.

Як зазначається, Аерофлот скасував у вівторок 22 рейси з московського "Шереметьєво" та 31 рейс у напрямку Москви.

Йдеться про власні рейси авіакомпанії та ті, що виконуються спільно з дочірньою авіакомпанією "Росія".