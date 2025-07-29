Російська авіакомпанія "Аерофлот" другий день поспіль скасовує десятки рейсів через кібератаку
Державна російська авіакомпанія "Аерофлот" у вівторок, 29 липня, знову скасувала понад 50 рейсів в Москву та назад
Про це повідомляє російський Інтерфакс, посилаюсь на дані онлайн-табло аеропорту.
Як зазначається, Аерофлот скасував у вівторок 22 рейси з московського "Шереметьєво" та 31 рейс у напрямку Москви.
Йдеться про власні рейси авіакомпанії та ті, що виконуються спільно з дочірньою авіакомпанією "Росія".
- Нагадаємо, 28 липня найбільша авіакомпанія РФ "Аерофлот" заявила про збій у своїх інформаційних системах, через що скасовані рейси до низки міст. Відповідальність за атаку взяли на себе угруповання хакерів Silent Crow і "Кіберпартизани BY". Генпрокуратура РФ повідомляла про порушення кримінальної справи про неправомірний доступ до комп'ютерної інформації.
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