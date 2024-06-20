Ердоган планує зустрітися з Путіним, а потім - із Байденом
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір окремо зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним та президентом США Джо Байденом
Про це інформує Haber Turk.
Вказано, що Ердоган запрошений у Казахстан на Саміт глав держав і урядів Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться в Астані 3-4 липня. Очікується, що там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед тем, які вони планують обговорити - російсько-українська війна та підвищення ролі Чорноморської зернової ініціативи.
Після цього президент Туреччини візьме участь у Саміті лідерів НАТО. Він відбуватиметься 9-11 липня у Вашингтоні. Провідною темою події буде війна між Росією та Україною. Планується, що на полях саміту пройде зустріч Ердогана з президентом США Джо Байденом.
- Раніше Ердоган привітав російського диктатора Володимира Путіна з "переобранням" і заявив про готовність до посередництва в переговорах з Україною.
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