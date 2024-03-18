Ердоган привітав Путіна з "переобранням" і заявив про готовність до посередництва в переговорах із Україною
Президент Туреччини Реджеп Ердоган привітав російського диктатора Володимира Путіна з "переобранням" і заявив про готовність до посередництва в переговорах із Україною
Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини в Х.
"Наш президент пан Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі президент Ердоган привітав президента Росії Путіна з перемогою на виборах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Ердоган висловив сподівання, що "позитивний курс у турецько-російських відносинах продовжуватиметься в новий період".
Президент Туреччини також заявив, що його країна "готова відігравати будь-яку роль посередника у поверненні за стіл переговорів щодо України".
- Кремлівського диктатора Володимира Путіна в Росії прогнозовано "обрали" на новий термін на так званих виборах президента, що тривали 15-17 березня. З "перемогою" його вже привітали лідери КНДР, Китаю, Ірану, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Індії, Сирії, Пакистану, Катару й Туреччини.
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