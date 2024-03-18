Ердоган привітав Путіна з "переобранням" і заявив про готовність до посередництва в переговорах із Україною

Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини в Х.

"Наш президент пан Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі президент Ердоган привітав президента Росії Путіна з перемогою на виборах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ердоган висловив сподівання, що "позитивний курс у турецько-російських відносинах продовжуватиметься в новий період".

Президент Туреччини також заявив, що його країна "готова відігравати будь-яку роль посередника у поверненні за стіл переговорів щодо України".