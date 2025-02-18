ЄС планує продовжити санкційний режим проти РФ, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя

Про це повідомила журналістка Тетяна Висоцька телеканалу "Еспресо".

За словами комісара, з огляду на кроки нинішньої адміністрації Трампа, ЄС повинен взяти на себе відповідальність за власну безпеку, включаючи санкційну політику. Наразі Брюссель працює над формуванням 16 пакету санкцій проти Росії.

Також міністр фінансів Польщі, яка зараз головує в ЄС, Анджей Доманський заявив, що новий пакет санкцій проти Росії готується, і ЄС хоче приділити багато уваги забезпеченню відсутності можливості обходу чинних санкцій, зазначила журналістка.

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"Фінальне рішення щодо санкцій не буде прийняте прямо зараз, 16-й пакет санкцій планують оголосити на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 лютого 2025 року. Саме в цей день до Києва має приїхати колегія європейських комісарів на чолі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - повідомила Висоцька.

Як відомо, у Брюсселі триває чергове засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів. На порядку денному – збільшення витрат на оборону, допомога Україні, а також нові обмеження ЄС щодо Росії. Висоцька зауважила, що найголовніше питання для України на цьому саміті – збереження санкційного режиму проти Росії, незважаючи на позицію США, які почали перемовини з РФ.