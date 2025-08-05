ЄС, Рада Європи та 38 країн закликали РФ без жодних умов повернути українських дітей
Євросоюз, Рада Європи та 38 держав підписали заяву із закликом до Росії повернути викрадених українських дітей негайно та без жодних умов
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, створена в межах ініціативи Bring Kids Back UA, разом із ЄС та Радою Європи підписали заяву. Коаліцію разом очолюють Канада та Україна.
"Страждання дітей – одна з найнестерпніших трагедій цієї війни. Примусова депортація Росією майже 20 тисяч українських дітей – це відверте порушення міжнародного права. Ці діти мають бути повернені. Ми закликаємо Росію почати з 339 дітей, ідентифікованих Україною. ЄС і надалі запроваджуватиме санкції проти тих, хто викрадає українських дітей і намагається стерти їхню ідентичність. Європейський Союз також закликає до негайного, повного й безумовного припинення вогню, якого Україна домагається вже багато місяців, щоб припинити страждання й відкрити шлях до реальних мирних переговорів", – сказала глава європейської дипломатії Кая Каллас.
Коаліція закликає Москву надати повну й підтверджену інформацію про місцеперебування, стан і правовий статус усіх дітей; забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій; припинити маніпуляції з ідентичністю дітей, зокрема примусову зміну громадянства, розміщення в російських сім’ях чи установах та піддавання їх ідеологічному впливу й мілітаризації.
Відповідний документ підписали: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Рика, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія, ЄС (спостерігач), Швейцарія (спостерігач) та Рада Європи.
- Станом на 9 липня стало відомо, що російські окупанти вивезли щонайменше 20 тис. українських дітей, 1,4 тис. з яких Києву вдалося повернути. Водночас на ТОТ живуть 1,6 млн дітей.
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