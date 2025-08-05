ЄС, Рада Європи та 38 країн закликали РФ без жодних умов повернути українських дітей

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, створена в межах ініціативи Bring Kids Back UA, разом із ЄС та Радою Європи підписали заяву. Коаліцію разом очолюють Канада та Україна.

"Страждання дітей – одна з найнестерпніших трагедій цієї війни. Примусова депортація Росією майже 20 тисяч українських дітей – це відверте порушення міжнародного права. Ці діти мають бути повернені. Ми закликаємо Росію почати з 339 дітей, ідентифікованих Україною. ЄС і надалі запроваджуватиме санкції проти тих, хто викрадає українських дітей і намагається стерти їхню ідентичність. Європейський Союз також закликає до негайного, повного й безумовного припинення вогню, якого Україна домагається вже багато місяців, щоб припинити страждання й відкрити шлях до реальних мирних переговорів", – сказала глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Коаліція закликає Москву надати повну й підтверджену інформацію про місцеперебування, стан і правовий статус усіх дітей; забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій; припинити маніпуляції з ідентичністю дітей, зокрема примусову зміну громадянства, розміщення в російських сім’ях чи установах та піддавання їх ідеологічному впливу й мілітаризації.

Відповідний документ підписали: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Рика, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія, ЄС (спостерігач), Швейцарія (спостерігач) та Рада Європи.