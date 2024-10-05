ЄС виділив Франції €120 млн на викорчування виноградників
Франція як один з найбільших виробників вина у світі отримала від Європейського Союзу 120 мільйонів євро, щоб викорчувати частину виноградників
Про це повідомила пресслужба французького уряду.
Зазначається, що причиною такого кроку стало те, що глобальний попит на вино падає, а його виробництво торік сягнуло 60-річного мінімуму.
Єврокомісія схвалила фінансування викорчовування виноградників в обсязі €4 тисяч за гектар. Тобто Франція планує позбутися 30 тисяч гектарів або 4% від загальної площі виноградників.
У міністерстві сільського господарства Франції наголошують, що ситуація у виноробному секторі тривожна, адже прогнозований врожай різко знизився через зміну клімату. На галузь також впливає падіння споживання вина і дуже жорстка конкуренція.
Станом на зараз Франція має 789 тисяч гектарів виноградників, що складає 11% світових.
- На Закарпатті у тестовому режимі запрацювала лабораторія визначення якості вина, яку відкрили за кошти гранту Продовольчої сільськогосподарської організації ООН.
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