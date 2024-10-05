ЄС виділив Франції €120 млн на викорчування виноградників

Про це повідомила пресслужба французького уряду.

Зазначається, що причиною такого кроку стало те, що глобальний попит на вино падає, а його виробництво торік сягнуло 60-річного мінімуму.

Єврокомісія схвалила фінансування викорчовування виноградників в обсязі €4 тисяч за гектар. Тобто Франція планує позбутися 30 тисяч гектарів або 4% від загальної площі виноградників.

У міністерстві сільського господарства Франції наголошують, що ситуація у виноробному секторі тривожна, адже прогнозований врожай різко знизився через зміну клімату. На галузь також впливає падіння споживання вина і дуже жорстка конкуренція.

Станом на зараз Франція має 789 тисяч гектарів виноградників, що складає 11% світових.