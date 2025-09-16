ЄС відтермінував оголошення 19-го пакету санкцій проти Росії: Politico назвало причину
Європейський Союз відтермінував оголошення 19-го пакету санкцій проти Росії, яке очікувалося в середу, 17 вересня. Причиною є посилення тиску з боку Сполучених Штатів та ЄС на Словаччину та Угорщину, щоб ці зменшили свою залежність від російської нафти
Про це пише Politico з посиланням на
Ця інформація була передана до столиць країн-членів ЄС пізно ввечері в понеділок.
За даними видання, питання санкцій зняли з порядку денного засідання Coreper II, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа та ЄС чинять тиск на Словаччину й Угорщину, домагаючись зменшення їхньої залежності від російської нафти.
Наразі не повідомляється, коли саме буде оприлюднено наступні обмежувальні заходи. Представник Європейської комісії відмовився коментувати ситуацію.
- Раніше президент США Дональд Трамп назвав санкції ЄС проти РФ недостатньо жорсткими, додавши, що європейські країни купують російську нафту.
