ЄС запровадив новий механізм санкцій проти Росії у відповідь на її "дестабілізуючі дії за кордоном"
У вівторок, 8 жовтня, Рада Європейського Союзу ухвалила новий механізм санкцій, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дестабілізуючих дій Росії за кордоном
Про це йдеться на сайті інституції.
Це рішення, прийняте за пропозицією Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, є частиною відповіді ЄС на триваючу кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом посилилася завдяки новим операціям на європейській території.
Згідно з повідомленням, новий механізм дозволить ЄС націлюватись на фізичних та юридичних осіб, причетних до дій та політики уряду Російської Федерації, які "підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність та цілісність, а також цінності міжнародних організацій та третіх країн".
"Відтепер ЄС зможе протистояти різноманітним гібридним загрозам, таким як: підрив виборчих процесів та функціонування демократичних інститутів; загрози та саботаж економічної діяльності, послуг, що становлять суспільний інтерес, або критичної інфраструктури; використання скоординованої дезінформації, іноземних інформаційних маніпуляцій та втручань (FIMI); зловмисна кібердіяльність, інструменталізація мігрантів та інша дестабілізуюча діяльність", - заявили у пресслужбі Ради ЄС.
Обмеження передбачатимуть заморожування активів та заборону на отримання фінансової підтримки від громадян та компаній ЄС. Крім того, фізичні особи потраплять під дію заборони на в'їзд до ЄС.
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