ЄС запровадив новий механізм санкцій проти Росії у відповідь на її "дестабілізуючі дії за кордоном"

Про це йдеться на сайті інституції.

Це рішення, прийняте за пропозицією Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, є частиною відповіді ЄС на триваючу кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом посилилася завдяки новим операціям на європейській території.

Згідно з повідомленням, новий механізм дозволить ЄС націлюватись на фізичних та юридичних осіб, причетних до дій та політики уряду Російської Федерації, які "підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність та цілісність, а також цінності міжнародних організацій та третіх країн".

"Відтепер ЄС зможе протистояти різноманітним гібридним загрозам, таким як: підрив виборчих процесів та функціонування демократичних інститутів; загрози та саботаж економічної діяльності, послуг, що становлять суспільний інтерес, або критичної інфраструктури; використання скоординованої дезінформації, іноземних інформаційних маніпуляцій та втручань (FIMI); зловмисна кібердіяльність, інструменталізація мігрантів та інша дестабілізуюча діяльність", - заявили у пресслужбі Ради ЄС.

Обмеження передбачатимуть заморожування активів та заборону на отримання фінансової підтримки від громадян та компаній ЄС. Крім того, фізичні особи потраплять під дію заборони на в'їзд до ЄС.