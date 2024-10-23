ЄСПЛ визнав порушення прав "Радіо Свободи" Росією: суд призначив компенсацію близько мільйона євро

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що ТОВ "РВЄ/РС" (RFE/RL) представляє в Росії інтереси медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

У повідомленні ЄСПЛ російській службі Радіо Свобода йдеться, що суд одноголосно ухвалив, що російською владою було порушено статті 10 і 11 Європейської конвенції про права людини, що стосуються свободи слова та свободи об'єднань.

Суд ухвалив, що нинішнє російське законодавство про "іноагентів" є стигматизуючим, що вводить в оману і використовується дуже широко і непередбачувано, і загалом спрямоване на покарання, а не на підвищення прозорості роботи НКО. Окремо вказано на обов'язок маркувати всі публікації, зроблені так званими «іноземними агентами». Це й інші обмеження, як зазначається у рішенні ЄСПЛ, підриває сам фундамент демократичного суспільства.

ЄСПЛ ухвалив, що російська влада має відшкодувати РВЄ/РС та Андрію Шарому витрати у розмірі близько 60 тис. євро, а також компенсувати суму прямої шкоди у розмірі близько 950 тис. євро.

Що передувало

ТОВ "РВЄ/РС", яке представляло інтереси американської медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Москві, та його генеральний директор Андрій Шарій звернулися з позовом до ЄСПЛ у травні 2021 року через багатомільйонні штрафи, накладені на Радіо Свобода, телеканал "Настоящее Время" та інші проєкти медіакорпорації за порушення наказу Роскомнагляду про маркування журналістських матеріалів, згідно із законодавством про ЗМІ – "іноземних агентів".

Міністерство юстиції Росії внесло російськомовні проєкти РВЄ/РС до списку «іноземних агентів» у 2017 році. Медіакорпорація вважала таке рішення несправедливим. У січні – травні 2021 року, на момент подання позову до ЄСПЛ, Роскомнагляд склав і направив до суду 520 протоколів про порушення РВЄ/РС правил маркування журналістських публікацій, запроваджених відповідно до схвалених у 2020 році поправок до законодавства про «іноземних агентів».

Медіакорпорація систематично оскаржувала накладення штрафів, обґрунтовуючи свою позицію численними порушеннями владою Росії законів про діяльність ЗМІ, проте суди незмінно відхиляли ТОВ "РВЄ/РС", що подавалися, та її гендиректором апеляції.