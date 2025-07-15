Єврокомісія запропонувала Словаччині гарантії щодо газу в обмін на голосування за новий пакет санкцій проти РФ, - Фіцо

Про це інформує TASR.

Фіцо зазначив, що надішле письмовий проєкт гарантій, запропонований Єврокомісією, головам усіх словацьких політичних партій і чекатиме на їхню відповідь. Він не озвучив, що саме пропонує ЄК.

Прем'єр Словаччини нагадав, що для впровадження нового пакета санкцій його мають одностайно підтримати всі країни-члени ЄС. Втім, Братислава не братиме участі в голосуванні, якщо не матиме хоча б мінімальних гарантій щодо подолання наслідків, за словами Фіцо, демагогічної та шкідливої, пропозиції зупинити постачання російського газу з 1 січня 2028 року.

"Одержимість Росією настільки велика, що ми не маємо жодного шансу змусити Комісію відкликати свою пропозицію щодо газу. Не кажучи вже про те, що ЄК просуне цю пропозицію, навіть якщо ми сто разів проголосуємо проти, що ми й зробимо. Ми ніколи не проголосуємо за це божевілля Комісії", – заявив прем'єр.

Він вважає, що цю суперечку не можна стовідсотково виграти, тож краще її повністю не програти.

"Хто хоче жити з вовками, той мусить з ними вити. На жаль, це жорстока реальність сучасного Союзу. Тому ми мусимо до останньої хвилини боротися за прийнятний компроміс", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що очікує на заяву від голів партій якомога швидше, утім, залишає за собою право не підтримати нові санкції.

"Звичайно, це спричинило б цирк і шантаж щодо європейських фондів, а також спробу повалити легітимний уряд Словаччини та замінити його слухняною Словаччиною. Але навіть такі саморуйнівні сутички іноді мають глибокий моральний сенс", - підсумував він.

Reuters отримало у розпорядження лист, який президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслала прем'єру Словаччини. У ньому Єврокомісія обіцяє співпрацювати з Братиславою для розв'язання питань, пов'язаних з відмовою від російського газу.

"Ми тісно співпрацюємо з державами-членами, які безпосередньо зацікавлені в цьому, зокрема зі Словаччиною, щоб забезпечити поступове і добре скоординоване припинення імпорту російських енергоносіїв в ЄС", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії також кажуть, що розроблять рішення, яке має на меті зменшити витрати Словаччини на транскордонні тарифи на газ і нафту. Крім того, зазначено, що ЄС готовий втрутитися в разі можливих судових спорів, пов'язаних із припиненням постачання російського газу.