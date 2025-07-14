"Технічні застереження має одна країна": ЄС майже узгодив18-й пакет санкцій проти РФ зі зниженою стелею ціни на нафту, - Reuters
Країни-члени Європейського Союзу наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Він, як очікується, включатиме суттєве зниження верхньої межі ціни на російську нафту
Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела в ЄС.
За словами джерел, всі ключові елементи нового пакету були попередньо узгоджені. Проте одна з країн-членів все ще має "технічні застереження" щодо запропонованої нової стелі цін. Очікується, що повна згода буде досягнута в понеділок, 14 липня, що дозволить офіційно затвердити пакет вже у вівторок на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.
Ключовим елементом нового пакета стане так званий "динамічний механізм" визначення ціни на нафту. Він передбачає зниження допустимої ціни на 15% від середньої ринкової ціни за останні три місяці. За підрахунками, це приблизно 47 доларів за барель. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року — раніше планували раз на три місяці.
Крім цінового обмеження, новий пакет також містить:
- заборону на операції з газопроводами "Північний потік";
- санкції проти російського НПЗ в Індії;
- обмеження для двох китайських банків, які допомагають РФ обходити санкції;
- заходи проти суднового "тіньового флоту"
Для прийняття санкційних заходів у Європейському Союзі необхідна одностайна підтримка всіх країн-членів.
- Раніше повідомлялося, що посли Європейського Союзу не будуть обговорювати 18-й пакет санкцій проти РФ, поки Словаччина не владнає з Єврокомісією питання щодо відмови від російського газу.
- Однак пізніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що має намір до 15 липня домовитися з Європейською комісією та країнами ЄС про гарантії, що вона не постраждає від припинення поставок російського газу, в обмін на підтримку нового пакету санкцій проти РФ.
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