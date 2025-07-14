"Технічні застереження має одна країна": ЄС майже узгодив18-й пакет санкцій проти РФ зі зниженою стелею ціни на нафту, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела в ЄС.

За словами джерел, всі ключові елементи нового пакету були попередньо узгоджені. Проте одна з країн-членів все ще має "технічні застереження" щодо запропонованої нової стелі цін. Очікується, що повна згода буде досягнута в понеділок, 14 липня, що дозволить офіційно затвердити пакет вже у вівторок на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Ключовим елементом нового пакета стане так званий "динамічний механізм" визначення ціни на нафту. Він передбачає зниження допустимої ціни на 15% від середньої ринкової ціни за останні три місяці. За підрахунками, це приблизно 47 доларів за барель. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року — раніше планували раз на три місяці.

Крім цінового обмеження, новий пакет також містить:

заборону на операції з газопроводами "Північний потік";

санкції проти російського НПЗ в Індії;

обмеження для двох китайських банків, які допомагають РФ обходити санкції;

заходи проти суднового "тіньового флоту"

Для прийняття санкційних заходів у Європейському Союзі необхідна одностайна підтримка всіх країн-членів.