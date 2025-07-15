Премʼєр Чехії Фіала в листі закликав Фіцо не блокувати санкції проти РФ. Прем'єр Словаччини відповів
Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала написав листа словацькому колезі, у якому закликав не блокувати затвердження 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Роберт Фіцо відповів
Про це пише Radio Prague International, яке ознайомилося з вмістом листа.
Зазначено, що Фіала закликає Фіцо до важливості спільних дій проти Москви в її агресії проти України.
"Словаччина обумовила свою згоду уточненням майбутніх поставок газу, зокрема, в контексті плану ЄС поступово відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Фіцо заявив, що Братислава очікує гарантій від ЄС і що пакет санкцій може бути проголосований, як тільки вони будуть отримані", – йдеться в матеріалі.
Водночас глава чеського уряду наголосив: блокування Словаччиною пакету санкцій ізолює державу в межах спільноти Європейського Союзу.
"У нас є спільний інтерес у забезпеченні безпеки наших громадян. Співпраця в межах ЄС і НАТО є необхідною умовою", – написав Фіала.
Також він сподівається, що Братислава перегляне свою позицію і "допоможе зберегти єдність демократичного світу перед обличчям агресії з боку Росії".
Що відповів Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини у facebook опублікував відповідь на лист чеського колеги.
Він підтвердив, що отримав листа від Фіали, у якому той просить словацький уряд без будь-яких умов погодився з 18 пакетом санкцій проти РФ.
"Словацька Республіка є демократичною і суверенною країною. Ми пов'язали пропозицію 18-го пакету санкцій з пропозицією Європейської комісії припинити з 1 січня 2028 року будь-які поставки російського газу і просимо відповідних гравців надати Словацькій Республіці необхідні гарантії, що після 1 січня 2028 року Словацька Республіка матиме достатньо газу за розумними цінами. Це питання національних інтересів Словаччини. Прошу Вас поважати їх", - йдеться у відповіді.
Фіцо додав, що "найкращою відповіддю на зайву нервозність у міжнародному просторі були б спільні переговори урядів Словаччині і Чехії". Відтак, він запросив Фіалу відвідати Братиславу.
- Країни-члени Європейського Союзу наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Він, як очікується, включатиме суттєве зниження верхньої межі ціни на російську нафту.
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