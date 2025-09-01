Європа розробила "досить точний план" відправлення військ в Україну, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має "досить точний план" щодо ймовірного відправлення військових в Україну у вигляді повоєнних гарантій безпеки
Про це повідомило Financial Times.
За словами фон дер Ляєн, безпекові гарантії для Києва матимуть повну підтримку США.
"Безпекові гарантії є першорядними і абсолютно важливими. У нас є чітка дорожня карта, і у нас була домовленість у Білому домі... і ця робота йде вперед дуже добре", – запевнила вона.
Президентка Єврокомісії розповіла, що минулого тижня міністри оборони держав Коаліції охочих "розробили досить точні плани" щодо відправки військових в Україну, зокрема – "необхідних питань для функціонуючого нарощування військ".
"Звичайно, це завжди потребує політичного рішення відповідної країни, тому що розгортання військ є одним з найважливіших суверенних рішень нації. Відчуття терміновості дуже високе… Це дійсно набуває форми", – додала фон дер Ляєн.
Також вона підкреслила, що Європейська комісія вивчить можливості для забезпечення "стійкого фінансування українських Збройних сил як... гарантію безпеки".
"За останні місяці у нас було кілька зустрічей, де стало очевидно, що можна покластися на європейців. Зрозуміло, що коли ми щось говоримо, ми це робимо", – заявила політикиня.
- Раніше повідомлялось, що у випадку ймовірної мирної угоди 10 європейських країн готові відправити своїх військових в Україну для гарантій безпеки.
