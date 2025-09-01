Європа розробила "досить точний план" відправлення військ в Україну, - фон дер Ляєн

Про це повідомило Financial Times.

За словами фон дер Ляєн, безпекові гарантії для Києва матимуть повну підтримку США.

"Безпекові гарантії є першорядними і абсолютно важливими. У нас є чітка дорожня карта, і у нас була домовленість у Білому домі... і ця робота йде вперед дуже добре", – запевнила вона.

Президентка Єврокомісії розповіла, що минулого тижня міністри оборони держав Коаліції охочих "розробили досить точні плани" щодо відправки військових в Україну, зокрема – "необхідних питань для функціонуючого нарощування військ".

"Звичайно, це завжди потребує політичного рішення відповідної країни, тому що розгортання військ є одним з найважливіших суверенних рішень нації. Відчуття терміновості дуже високе… Це дійсно набуває форми", – додала фон дер Ляєн.

Також вона підкреслила, що Європейська комісія вивчить можливості для забезпечення "стійкого фінансування українських Збройних сил як... гарантію безпеки".

"За останні місяці у нас було кілька зустрічей, де стало очевидно, що можна покластися на європейців. Зрозуміло, що коли ми щось говоримо, ми це робимо", – заявила політикиня.