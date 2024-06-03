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"Європа важко просувається вперед": Бельгія закликає ЄС позбавити Угорщину права голосу

3 червня, 2024 понедiлок
22:25
Світ ЄС

Бельгія, яка нині головує у Раді Євросоюзу, пропонує урядам країн-членів ЄС розглянути можливість позбавлення Угорщини права голосу

Зміст

Про це повідомляє DW із посиланням на інтерв’ю Politico міністерки закордонних справ Бельгії Аджи Лябіб.

Глава бельгійського МЗС пропонує застосувати до Угорщини процедуру висловлення недовіри за статтею 7-ю Договору про ЄС. 

"У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7-ї, активувати статтю 7-у до кінця - що передбачає припинення права вето", - сказала вона.

Аджа Лябіб зазначила, що  потрібно проявити політичну мужність.

"Це момент істини. Або ми будемо виконувати свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми повинні вибрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", - наголошує міністерка.

Також у DW зазначили, що у липні Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС до кінця року, і це дасть їй більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети Євросоюзу. 

  • 27 травня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Угорщина постійно впливає на країни ЄС під час ухвалення важливих рішень щодо України.
Теги:
ЄС
Бельгія
Угорщина
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