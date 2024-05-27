Угорщина блокує 40% рішень ЄС щодо України, – очільник МЗС Литви

Про це він заявив 27 травня у Брюсселі.

За словами дипломата, Угорщина неодноразово ветувала рішення ЄС щодо України.

Литовський дипломат зауважив, що він має чимало прикладів таких дій Угорщини, зокрема, із наданням Києву допомоги з Європейського фонду миру та переговорами щодо вступу України до ЄС.

На думку Ландсбергіса, європейські лідери повинні обговорювати те, як поводиться Угорщина, й протидіяти цьому.

"Моя позиція щодо цього – це вийти й сказати: "Подивіться, що відбувається, це не щось унікальне, те, що ми бачимо зараз". Якщо поглянути на це системно, то це дуже довгий список, це вже історія перешкоджання здатності Європи діяти", – резюмував глава МЗС Литви.