Угорщина блокує 40% рішень ЄС щодо України, – очільник МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Угорщина постійно впливає на країни ЄС під час ухвалення важливих рішень щодо України
Про це він заявив 27 травня у Брюсселі.
За словами дипломата, Угорщина неодноразово ветувала рішення ЄС щодо України.
Литовський дипломат зауважив, що він має чимало прикладів таких дій Угорщини, зокрема, із наданням Києву допомоги з Європейського фонду миру та переговорами щодо вступу України до ЄС.
На думку Ландсбергіса, європейські лідери повинні обговорювати те, як поводиться Угорщина, й протидіяти цьому.
"Моя позиція щодо цього – це вийти й сказати: "Подивіться, що відбувається, це не щось унікальне, те, що ми бачимо зараз". Якщо поглянути на це системно, то це дуже довгий список, це вже історія перешкоджання здатності Європи діяти", – резюмував глава МЗС Литви.
- 17 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про ветування резолюції Ради Європи щодо підтримки Формули миру президента Володимира Зеленського.
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