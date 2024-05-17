Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо української формули миру
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про ветування резолюції Ради Європи щодо підтримки української формули миру президента Володимира Зеленського
Про це він повідомив у Facebook.
Він обґрунтував таке рішення тим, що позиція Росії нібито не була врахована.
"Раді Європи зараз 75 років, це могло б бути чудовою платформою для укладання миру, але після виключення росіян ця можливість тут втрачена. Замість фантазування про ядерну війну нам нарешті потрібні реальні мирні перемовини. Справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі сторони, які воюють, сидять за столом", - написав Сіярто.
Очільник угорського МЗС додав, що також пропонував додати в резолюцію Ради Європи інші мирні плани, проте більшість відхилила таке прохання. Через це він наклав вето.
"Сьогодні Рада хотіла ухвалити резолюцію, в якій хотіла визнати лише і виключно мирний план президента Зеленського як формулу миру, яку треба розглянути і підтримати. Це неприпустимо для нас. Інші теж планували мирні плани, які не гірші за план українського президента", - каже Сіярто.
- 23 квітня Петер Сіярто заявив, що Будапешт блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро.
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