Угорщина обіцяє блокувати допомогу ЄС для України на 2 млрд євро. Причина
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро
Про це повідомляє видання Index.
Причиною він назвав той факт, що в Україні досі не припинилася "дискримінація угорських компаній". За його словами, доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять.
Він зазначив, що в Брюсселі хочуть, щоб на додаток до заблокованих Угорщиною 500 млн євро, Будапешт погодився на виділення членами ЄС ще 1,5 млрд євро для України.
"Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти прийняттю таких рішень", - наголосив Сіярто.
- 19 квітня голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина блокує надання Польщі з європейського бюджету 450 млн євро компенсації за надану раніше Україні зброю.
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