"Угорщина блокує компенсації за надану Україні зброю": очільник МЗС Польщі заявив про ускладнення подальшої допомоги
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина блокує надання Польщі з європейського бюджету 450 млн євро компенсації за надану раніше Україні зброю
Про це він сказав TVN24.
За його словами, блокування Угорщиною надання компенсації за передану Україні зброю ускладнює передачу Варшавою Києву чергових пакетів військової допомоги.
"Угорщина блокує 450 мільйонів євро, які Польща має отримати з європейського бюджету за поставлену Україні зброю. Це ускладнює нам відправку подальших пакетів допомоги в Україну",- заявив Сікорський.
- Варшава може передати Україні зенітні ракети радянського виробництва, заявив президент Анджей Дуда. Водночас розгорнуті в Польщі системи Patriot потрібні їм для захисту від російських загроз.
- Республіка Польща цього року виділяє понад $215 млн (близько 850 млн злотих) для військової оперативної групи "Підляшшя", яка захищає східний кордон країни.
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