"Угорщина блокує компенсації за надану Україні зброю": очільник МЗС Польщі заявив про ускладнення подальшої допомоги

Про це він сказав TVN24.

За його словами, блокування Угорщиною надання компенсації за передану Україні зброю ускладнює передачу Варшавою Києву чергових пакетів військової допомоги.

"Угорщина блокує 450 мільйонів євро, які Польща має отримати з європейського бюджету за поставлену Україні зброю. Це ускладнює нам відправку подальших пакетів допомоги в Україну",- заявив Сікорський.