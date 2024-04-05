Польща виділяє понад $215 млн на захист східного кордону
Республіка Польща цього року виділяє понад $215 млн (близько 850 млн злотих) для військової оперативної групи "Підляшшя", яка захищає східний кордон країни
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час зустрічі з солдатами та командуванням 19-ї Люблінської механізованої бригади в Любліні, повідомляє PAP.
Він зазначив, що цього року Польща виділить кошти на військову оперативну групу "Підляшшя" "найбільше, ніж будь-коли".
"Близько 850 мільйонів злотих, тобто, найбільше, ніж будь-коли, ми виділимо цього року Підляській військовій оперативній групі з охорони кордону. Ми інвестуємо все більше й більше, ми будемо витрачати все більше й більше грошей, завдяки нашим платникам податків, яким я дуже дякую, щоб це угруповання могло функціонувати, могло виконувати свої місії", - сказав Косніяк-Камиш.
Водночас глава польського оборонного відомства наголосив, що також відбувається посилення захисту кордону.
"Це не просто периметр, а як ми щойно говорили з генералами - це присутність солдатів і прикордонників, які мають контролювати кордон. Недостатньо просто мати безпеку цифрового, комп'ютеризованого характеру. Має бути присутність прикордонників і солдатів, які їх підтримують", - пояснив він.
Косніяк-Камиш підкреслив, що армія його держави покликана захищати Польщу, а також "цілісність Польської держави, суверенітет Польської держави, недоторканність її кордону", відповідно до конституції.
- 24 березня Косіняк-Камиш заявив, що у прикордонних з РФ та Білоруссю Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах буде посилено присутність польських військ.
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