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Польща посилить військову присутність на східному кордоні

24 березня, 2024 неділя
15:16
Світ Польща_кордон

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що у прикордонних з РФ та Білоруссю Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах буде посилено присутність польських військ

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

"Ми посилимо присутність польської армії в Підляському воєводстві,
Люблінському, Вармінсько-Мазурському та Підкарпатському, у всіх прикордонних воєводствах. Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування" - заявив Косіняк-Камиш.

Ці регіони знаходяться на північно-східному кордоні Польщі з Російської Федерації, Литвою, Білоруссю та Україною.

Очільник польського оборонного відомства також повідомив, що минулого тижня відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, і однією з тем, які там обговорювалися, була ситуація на польсько-білоруському кордоні та збільшення кількості спроб його незаконного перетину.

"Прикордонну службу в охороні кордону підтримують військові в рамках Підляської військової оперативної групи", - додав міністр оборони. 

Косіняк-Камиш зазначив, що ці заходи заплановані на наступний рік, і фінансування на них вже забезпечено. Він додав, що йдеться також про надання допомоги людям на кордоні.

Зокрема, міністр наголосив, що збільшення військової присутності на кордоні означає, серед іншого, інвестиції, наприклад, у будівництво нових сховищ для підрозділів.

"Це буде постійна присутність. У нас є плани розвитку" - пояснив він. - Ця присутність тут, на сході, буде, ми будемо посилювати безпеку, ми будемо захищати кожного нашого співвітчизника і кожен клаптик землі". 

Міністр оборони підкреслив, що всі заходи спрямовані на стримування потенційних ворогів.

  • Під час ранкової атаки Росії по території України ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію. МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень він РФ за черговий такий інцидент.

Теги:
Україна
Росія
Польща
Білорусь
Литва
Військові новини
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