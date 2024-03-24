Польща посилить військову присутність на східному кордоні

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

"Ми посилимо присутність польської армії в Підляському воєводстві,

Люблінському, Вармінсько-Мазурському та Підкарпатському, у всіх прикордонних воєводствах. Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування" - заявив Косіняк-Камиш.

Ці регіони знаходяться на північно-східному кордоні Польщі з Російської Федерації, Литвою, Білоруссю та Україною.

Очільник польського оборонного відомства також повідомив, що минулого тижня відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, і однією з тем, які там обговорювалися, була ситуація на польсько-білоруському кордоні та збільшення кількості спроб його незаконного перетину.

"Прикордонну службу в охороні кордону підтримують військові в рамках Підляської військової оперативної групи", - додав міністр оборони.

Косіняк-Камиш зазначив, що ці заходи заплановані на наступний рік, і фінансування на них вже забезпечено. Він додав, що йдеться також про надання допомоги людям на кордоні.

Зокрема, міністр наголосив, що збільшення військової присутності на кордоні означає, серед іншого, інвестиції, наприклад, у будівництво нових сховищ для підрозділів.

"Це буде постійна присутність. У нас є плани розвитку" - пояснив він. - Ця присутність тут, на сході, буде, ми будемо посилювати безпеку, ми будемо захищати кожного нашого співвітчизника і кожен клаптик землі".

Міністр оборони підкреслив, що всі заходи спрямовані на стримування потенційних ворогів.