Європейська рада продовжила навчальну місію для українських військових ще на 2 роки

Про це йдеться у повідомленні на сайті Євроради.

Також на період із 14 листопада 2024-го по 15 листопада 2026 року виділено 409 млн євро.

"EUMAM Ukraine залишається ключовим інструментом військової підтримки України з боку ЄС, основною метою якої є сприяння зміцненню військового потенціалу Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Там зазначили, що 17 жовтня 2022 року Єврорада прийняла рішення про створення EUMAM Ukraine з початковим терміном дії два роки. Метою створення була підтримка військового потенціалу України, аби вона могла боронити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і захистити мирне населення від збройної агресії Росії.

Станом на зараз EUMAM Ukraine підготувала 63 тис. бійців ЗСУ, що еквівалентно десяти бригадам, наголосили в Єврораді. Найближчими місяцями навчання пройдуть ще 15 тис. військовослужбовців. Таким чином загальна кількість підготовлених солдатів становитиме 75 тис. до кінця зими 2024/2025 років.

EUMAM фінансується з Європейського фонду миру.