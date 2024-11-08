Європейська рада продовжила навчальну місію для українських військових ще на 2 роки
Європейська рада 8 листопада ухвалила рішення про продовження мандата Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) до 15 листопада 2026 року
Про це йдеться у повідомленні на сайті Євроради.
Також на період із 14 листопада 2024-го по 15 листопада 2026 року виділено 409 млн євро.
"EUMAM Ukraine залишається ключовим інструментом військової підтримки України з боку ЄС, основною метою якої є сприяння зміцненню військового потенціалу Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Там зазначили, що 17 жовтня 2022 року Єврорада прийняла рішення про створення EUMAM Ukraine з початковим терміном дії два роки. Метою створення була підтримка військового потенціалу України, аби вона могла боронити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і захистити мирне населення від збройної агресії Росії.
Станом на зараз EUMAM Ukraine підготувала 63 тис. бійців ЗСУ, що еквівалентно десяти бригадам, наголосили в Єврораді. Найближчими місяцями навчання пройдуть ще 15 тис. військовослужбовців. Таким чином загальна кількість підготовлених солдатів становитиме 75 тис. до кінця зими 2024/2025 років.
EUMAM фінансується з Європейського фонду миру.
- За даними Генштабу, оприлюдненими 19 жовтня, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підготовку на території країн-партнерів пройшли понад 100 тис. військовослужбовців.
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