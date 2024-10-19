Скільки українських військових вже пройшли підготовку за кордоном: відповідь Генштабу

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін, передає Укрінформ.

"За 2022, 2023, 2024 рік на території країн-партнерів підготовку пройшли понад 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової, фахівці різних видів/родів військ, підготовка лідерів, злагодження штабів тощо. Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", - зазначив Межевікін.

За його словами, співпраця із країнами - членами НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.

"І це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", - додав він.