Європол провів масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів

Про це йдеться на сайті Європолу.

Вказано, що в операції взяли участь Чехія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція, Швейцарія, США. Розслідування підтримували Агентство Європейського Союзу з питань мережевої та інформаційної безпеки, а також Бельгія, Канада, Естонія, Данія, Латвія, Румунія та Україна.

Вони провели одночасні заходи проти злочинців та інфраструктури, яка належить проросійській кіберзлочинній мережі NoName057. Зазначено, що злочинці, пов'язані NoName057(16) спочатку націлювалися переважно на Україну, але потім перенесли свою увагу на країни, які підтримують Україну в її боротьбі проти РФ, зокрема, членів НАТО.

У Європолі розповіли, що у 2023 та 2024 роках злочинна мережа брала участь в атаках на шведські органи влади та вебсайти банків. З початку розслідування в листопаді 2023 року в Німеччині було зафіксовано 14 окремих хвиль атак, спрямованих проти понад 250 компаній та установ.

"У Швейцарії також було здійснено кілька атак у червні 2023 року під час трансляції відеозвернення України до парламенту та у червні 2024 року під час Саміту миру. Нещодавно влада Нідерландів підтвердила, що під час останнього саміту НАТО в Нідерландах було здійснено атаку, пов’язану з цією мережею. Усі ці атаки було нейтралізовано без істотних перебоїв", - йдеться у повідомленні.

Загалом, у результаті операції:

відбулося 2 арешти (1 попередній арешт у Франції та 1 в Іспанії);

видали 7 ордерів на арешт (6 Німеччиною та 1 Іспанією);

пройшли 24 обшуки помешкань (2 в Чехії, 1 у Франції, 3 в Німеччині, 5 в Італії, 12 в Іспанії, 1 в Польщі);

допитали 13 осіб (2 в Німеччині, 1 у Франції, 4 в Італії, 1 в Польщі, 5 в Іспанії);

понад тисяча прихильників, 15 з яких є адміністраторами, отримали повідомлення про свою юридичну відповідальність через месенджер;

з ладу вивели понад 100 серверів по всьому світу.

"В результаті було зруйновано інфраструктуру для здійснення атак, що складалася з понад ста комп'ютерних систем по всьому світу, а також відключено значну частину центральної серверної інфраструктури групи. Німеччина видала шість ордерів на арешт злочинців, які проживають у Російській Федерації. Двоє з цих осіб звинувачуються в тому, що вони є головними організаторами діяльності "NoName057". Усі підозрювані знаходяться в міжнародному розшуку, а в деяких випадках їхні особисті дані опубліковані в ЗМІ. П'ять профілів також було опубліковано на вебсайті "Найрозшукуваніші в ЄС", - розповіли в Європолі.