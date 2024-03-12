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Єврорада продовжила на пів року персональні санкції через війну РФ проти України

12 березня, 2024 вiвторок
17:39
Світ росія прапор занепад

Європейська рада ще на шість місяців продовжила персональні санкції проти тих осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України

Про це йдеться на сайті Євроради.

Персональні санкції для більше 2100 фізичних та юридичних осіб продовжили до 15 вересня 2024 року. Вони передбачають замороження активів людей, які потрапили в список, заборону на надання їм коштів чи інших економічних ресурсів та обмеження на поїздки для фізичних осіб.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти відповідальних за підрив або погрози територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України на наступні шість місяців, до 15 вересня 2024 року", - наголошують у повідомленні.

Зазначено, у ході перегляду санкцій Європейська рада вирішила не продовжувати обмеження проти трьох осіб та вилучити зі списку дев’ятьох загиблих.

  • 20 лютого Європейський союз продовжив дію санкцій проти Росії, які ввели у відповідь на окупацію частини території України, до 24 лютого 2025 року.
Теги:
Росія
ЄС
санкції проти Росії
Війна з Росією
окупанти
Європейська рада
санкції ЄС проти Росії
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