Євросоюз продовжив дію санкцій проти РФ ще на рік
Європейський союз продовжив дію санкцій проти Росії, які ввели у відповідь на окупацію частини території України, до 24 лютого 2025 року
Про це йдеться в офіційному журналі Європейського Союзу.
"За результатами перегляду Рішення від 23 лютого 2022 року щодо обмежувальних заходів у відповідь на незаконне визнання, окупацію чи анексію Російською Федерацією певних непідконтрольних уряду територій України та доти, доки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, які наразі запроваджені Союзом, та вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно. Отже, обмежувальні заходи, що містяться в Рішенні від 23 лютого 2022 року, мають бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що рішення про продовження санкцій проти РФ ухвалили 19 лютого, воно набуло чинності на наступний день після публікації.
- Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті російського опозиціонера Олексія Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля. Відомо, що пакет санкцій ЄС проти РФ міститиме обмеження щодо виробництва БПЛА.
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