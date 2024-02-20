Євросоюз продовжив дію санкцій проти РФ ще на рік

Про це йдеться в офіційному журналі Європейського Союзу.

"За результатами перегляду Рішення від 23 лютого 2022 року щодо обмежувальних заходів у відповідь на незаконне визнання, окупацію чи анексію Російською Федерацією певних непідконтрольних уряду територій України та доти, доки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, які наразі запроваджені Союзом, та вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно. Отже, обмежувальні заходи, що містяться в Рішенні від 23 лютого 2022 року, мають бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що рішення про продовження санкцій проти РФ ухвалили 19 лютого, воно набуло чинності на наступний день після публікації.