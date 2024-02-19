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Оновлено

В ЄС анонсували посилення санкцій проти РФ через смерть Навального

19 лютого, 2024 понедiлок
12:48
Світ санкції проти рф

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті російського опозиціонера Олексія Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля

Про це пишуть Sky NewsPAP і Reuters.

Виступаючи напередодні зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС, Ландсбергіс сказав, що "напівзаходи" недостатні, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

"Якщо Україна впаде, всі прекрасно розуміють: ми будемо наступними. Путін не має наміру зупинятися, він не зможе зупинитися", - сказав очільник литовського МЗС.

Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила надію, що блок із 27 країн найближчим часом домовиться про нові санкції проти Росії.

"Ми бачили, з якою жорстокою силою російський президент репресує власних громадян, які виходять на вулиці, щоб протестувати за свободу, або пишуть про це в газетах. Ми будемо пропонувати нові санкції у зв’язку зі смертю Олексія Навального", - заявила вона.

Тим часом Жозеп Боррель запевнив, що країни-члени ЄС обов'язково запропонують санкції проти винних у смерті російського опозиціонера. Він наголосив, що найбільшу відповідальність несе Володимир Путін.

"Але ми можемо піти нижче та покрити (обмеженнями) пенітенціарну систему Росії. Однак не забуватимемо, хто насправді несе відповідальність за смерть Навального", - заявив Боррель журналістам.

Він також озвучив пропозицію назвати систему санкцій ЄС за порушення прав людини на ім'я Навального.

"Щоб його ім'я назавжди відобразилося у роботі ЄС із захисту прав людини", - додав дипломат.

Боррель також додав, що Європейський Союз має продовжувати надавати підтримку Україні.

"Ми повинні надіслати сигнал підтримки російській опозиції. Тому на обох фронтах, політичному та військовому, ми повинні продовжувати підтримувати і Україну, і російський народ, який хоче жити вільно", - наголосив Боррель.

Очікується, що під час сьогоднішньої зустрічі міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять питання про збільшення військової допомоги Україні, і до них приєднається дружина Навального.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Теги:
Росія
ЄС
Німеччина
Литва
санкції проти Росії
Олексій Навальний
Жозеп Боррель
санкції ЄС проти Росії
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