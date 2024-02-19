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У РФ на акціях пам'яті Навального затримали понад 400 людей

19 лютого, 2024 понедiлок
10:21
Суспільство

У 32 російських містах після смерті Олексія Навального, найзапеклішого опонента Путіна, було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів

Про це повідомляє Reuters.

У виданні зазначили, що це найбільша хвиля затримань на політичних заходах у Росії з вересня 2022 року.

Найбільша кількість затримань відбулася в Санкт-Петербурзі і Москві, де Навальний традиційно користувався сильною підтримкою, повідомляє. Станом на вечір суботи у Петербурзі було затримано понад 200 чоловік.

Однак російські державні інформаційні агентства, які перебувають під повним контролем Кремля, не згадували про ці події. Крім того, не згадувалося про численні демонстрації по всій Росії, на яких сотні людей продовжують покладати квіти до імпровізованих пам'ятників Навальному.

Журналісти Reuters у суботу в Санкт-Петербурзі зафіксували десятки людей, які зібралися біля пам'ятника жертвам репресій. Протестувальники несли квіти та свічки до підніжжя меморіалу.

Згодом з місця подій кореспондент агентства повідомив, що після завершення акції було затримано близько 30 громадян.

Окрім цього затримання відбувалися в менших містах Росії, від прикордонного Бєлгорода до Воркути.

У Луганську, на українській території, яка зараз перебуває під контролем Росії, жителі поклали квіти на честь Навального до пам'ятника жертвам Радянського Союзу, який вшановує пам'ять пам'яті жертв вождя Радянського Союзу Йосипа Сталіна.

Що передувало

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи у цьому Путіна.

У Росії не дозволяють класти квіти в пам'ять про Навального

Нагадаємо, близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно знаходиться у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у Слідчому комітеті Росії та оточенні Навального повідомило російське опозиційне видання Sota, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Теги:
Світ
Росія
Олексій Навальний
акції протестів
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