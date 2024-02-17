Євросоюз відкриє в Києві офіс оборонних інновацій

Про це повідомляє Укрінформ.

Вона наголосила, що за час повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз отримав цінний досвід з того, що відбувається в Україні на фронті. Окремо президентка Єврокомісії відзначила винахідливість українців у пристосуванні військового обладнання:

"Українці є дуже винахідливими у пристосуванні військового обладнання та зброї до умов цієї війни. Саме тому ми нарощуємо наше оборонне виробництво та інтегруємо у це виробництво український оборонний комплекс. Ми відкриємо в Києві офіс з інновацій, і це є метою, яку ми будемо досягати", - підсумувала вона.

Окрім цього Урсула фон дер Ляєн додала, що Європейська комісія представить пропозицію щодо оборонно-промислової стратегії через три тижні, передає Reuters.

Вона зазначила, що пропозиція спрямована на збільшення оборонних витрат за допомогою спільних закупівель і угод для забезпечення передбачуваності для промисловості. Це забезпечить кращу оперативну сумісність між європейськими збройними силами, а також зосередить витрати в Європі, щоб зберегти "хороші робочі місця" для платників податків, які оплачують витрати на оборону.

Вона додала, що Україна повинна бути інтегрована в європейські оборонні програми, оскільки Росія "переважає Україну" солдатами і "закидає її швидкою і брудною зброєю, виробленою в Північній Кореї та Ірані".

Фон дер Ляєн наголосила, що в інтересах США ухвалити законопроект про надання більшої допомоги Україні, який наразі застряг у Конгресі, оскільки цей захід є символічним для демократій, що протистоять автократам.

"Йдеться не лише про війну Росії в Україні та спроби Путіна дестабілізувати демократії, але й про всіх інших автократичних супротивників", - пояснила президентка Єврокомісії.

Вона також пообіцяла, що в разі переобрання на посаду глави виконавчої влади Європейського Союзу створить нову посаду комісара з питань оборони.