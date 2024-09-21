Фактично Ізраїль уже в стані війни, - журналістка Глаз

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Фактично вже можна говорити, що Ізраїль перебуває в стані війни. Армія оборони Ізраїлю перекинула декілька дивізій до кордону з Ліваном. Це говорить про те, що в Ізраїлі вже очікують на війну. В Ізраїлі готуються до повномасштабної наземної операції на території Лівану. Втім, однозначно говорити, що війна вже триває, поки що не варто. Всі до цього готуються, але активних дій поки що немає. Сьогодні Ізраїль знищує цілі, про які вже відомо, або відбивається від атак на свою територію", - зазначила Глаз.

Журналістка наголосила, війна Ізраїлю проти Лівану - лише питання часу.

"Минулого дня терористами "Хезболли" було запущено понад 1700 ракет по території Ізраїлю. Це певною мірою вказує на те, що ми в стадії війни. Просто ця війна сьогодні перебуває в певній фазі розвитку подій. Втім, лише питанням часу залишається те, коли ізраїльські танки та літаки будуть на території Лівану", - зауважила вона.