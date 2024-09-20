"Хезболла" випустила понад 150 ракет по півночі Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь завдав удару по Бейруту

Про це повідомляє The Times of Israel.

Спершу в ЦАХАЛі заявили, що близько 60 ракет було випущено з території Лівану по північному Ізраїлю, в результаті чого у Цфаті та багатьох інших населених пунктах Галілеї спрацювали сирени.

За даними армії оборони Ізраїлю, деякі ракети були перехоплені.

Тим часом з боку Лівану був здійснений новий обстріл, в результаті якого в північній частині Голанських висот спрацювали сирени.

За даними ЦАХАЛу, нещодавно з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено ще 70 ракет. Кілька з них були перехоплені.

Крім того, за повідомленням ЦАХАЛу, з території Лівану по району гори Мерон на півночі Ізраїлю нещодавно було випущено ще 20 ракет.

Наразі "Хезболла" випустила понад 150 ракет по північному Ізраїлю.

Пізніше у ЦАХАЛі повідомили, що ізраїльська армія завдала удару у відповідь, обстрілявши Бейрут - столицю Лівану.

"ЦАХАЛ завдав прицільного удару по Бейруту. На цю мить немає ніяких змін в оборонних настановах Командування Армії Крайньої Півночі. Ми будемо повідомляти про будь-які зміни. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.