"Хезболла" випустила понад 150 ракет по півночі Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь завдав удару по Бейруту
"Хезболла" випустила понад 150 ракет з території Лівану по північному Ізраїлю у п'ятницю, 20 вересня. ЦАХАЛ у відповідь завдав удару по Бейруту
Про це повідомляє The Times of Israel.
Спершу в ЦАХАЛі заявили, що близько 60 ракет було випущено з території Лівану по північному Ізраїлю, в результаті чого у Цфаті та багатьох інших населених пунктах Галілеї спрацювали сирени.
За даними армії оборони Ізраїлю, деякі ракети були перехоплені.
Тим часом з боку Лівану був здійснений новий обстріл, в результаті якого в північній частині Голанських висот спрацювали сирени.
За даними ЦАХАЛу, нещодавно з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено ще 70 ракет. Кілька з них були перехоплені.
Крім того, за повідомленням ЦАХАЛу, з території Лівану по району гори Мерон на півночі Ізраїлю нещодавно було випущено ще 20 ракет.
Наразі "Хезболла" випустила понад 150 ракет по північному Ізраїлю.
Пізніше у ЦАХАЛі повідомили, що ізраїльська армія завдала удару у відповідь, обстрілявши Бейрут - столицю Лівану.
"ЦАХАЛ завдав прицільного удару по Бейруту. На цю мить немає ніяких змін в оборонних настановах Командування Армії Крайньої Півночі. Ми будемо повідомляти про будь-які зміни. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.
- У середу, 18 вересня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок "нової ери" у військових діях Ізраїлю після того, як у Лівані протягом кількох днів вибухали заміновані пристрої, що належали "Хезболлі".
- Армія оборони Ізраїлю у четвер, 19 вересня, атакувала обʼєкти "Хезболли" на півдні Лівану.
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