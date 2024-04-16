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ФБР розслідує обвал мосту в Балтиморі через зіткнення із судном

16 квітня, 2024 вiвторок
08:11
Світ У США обвалився міст після того, як в нього врізалося судно

Федеральне бюро розслідувань США відкрило кримінальну справу за фактом обвалу мосту Френсіс Скотт Кі в Балтиморі. У березні в нього врізалося вантажне судно, унаслідок чого загинуло шестеро людей

Про це пише "Голос Америки".

Представник ФБР підтвердив журналістам, що слідчі піднялися на борт вантажного судна Dali для проведення санкціонованих судом правоохоронних заходів щодо аварії. Водночас речник не надав жодних додаткових коментарів.

Зазначається, що міст був зруйнований унаслідок того, що контейнеровоз зіткнувся з опорною конструкцією. Проліт довжиною 2,57 км обвалився за лічені секунди, вбивши шістьох будівельників, які перебували на мосту в той час.

ФБР розслідує події, що передували зіткненню, щоб з'ясувати, чи знав екіпаж, що судно має серйозні проблеми з експлуатацією, коли виходив із порту.

Також у понеділок мер Балтимора Брендон Скотт оголосив про співпрацю з двома юридичними фірмами, щоб "розпочати судовий процес для притягнення винних до відповідальності" і зменшити шкоду, завдану жителям міста.

  • Нагадаємо, 26 березня у місті Балтимор, що в американському штаті Мериленд, вантажне судно врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Після цього міст обвалився, транспорт з моста впав у воду. Відомо про щонайменше 6 загиблих.
Теги:
Кримінал
США
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