Філіппіни викликають посла Китаю через інцидент з обстрілом філіппінського судна

Про це повідомляє Bloomberg.

Речниця МЗС Філіппін Тересіта Даза заявила в понеділок, що посольство країни в Пекіні також отримало вказівку звернутися до китайського міністерства закордонних справ з аналогічною заявою. За її словами, у цих заявах Маніла підкреслила, що Китай "не має права перебувати" на Другій мілині Томаса, яка лежить у межах виключної економічної зони та континентального шельфу Філіппін.

У відповідь на це Китай заявив, що вживає заходів "відповідно до закону для захисту прав Китаю", і що Філіппіни "повинні бути готові нести всі потенційні наслідки".

"Китай і надалі вживатиме рішучих заходів для захисту свого територіального суверенітету і морських прав та інтересів", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.

Натомість міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро заявив, що дії Китаю в Південнокитайському морі є незаконними, і закликав Пекін вступити в арбітражний розгляд.

"Чому б нам не провести арбітраж відповідно до міжнародного права, щоб права кожного були зрозумілими для всіх", - запропонував він.