Філіппіни викликають посла Китаю через інцидент з обстрілом філіппінського судна
Філіппіни викликали посла Пекіна в Манілі у зв'язку з агресивними діями китайських суден у спірних водах Південнокитайського моря на вихідних
Про це повідомляє Bloomberg.
Речниця МЗС Філіппін Тересіта Даза заявила в понеділок, що посольство країни в Пекіні також отримало вказівку звернутися до китайського міністерства закордонних справ з аналогічною заявою. За її словами, у цих заявах Маніла підкреслила, що Китай "не має права перебувати" на Другій мілині Томаса, яка лежить у межах виключної економічної зони та континентального шельфу Філіппін.
У відповідь на це Китай заявив, що вживає заходів "відповідно до закону для захисту прав Китаю", і що Філіппіни "повинні бути готові нести всі потенційні наслідки".
"Китай і надалі вживатиме рішучих заходів для захисту свого територіального суверенітету і морських прав та інтересів", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.
Натомість міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро заявив, що дії Китаю в Південнокитайському морі є незаконними, і закликав Пекін вступити в арбітражний розгляд.
"Чому б нам не провести арбітраж відповідно до міжнародного права, щоб права кожного були зрозумілими для всіх", - запропонував він.
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Берегова охорона Китаю застосувала водомети проти цивільних філіппінських човнів у спірній зоні Південнокитайського моря вранці 23 березня. Судно зазнало значних пошкоджень.
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