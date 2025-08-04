Філіппіни й Індія вперше розпочали спільні військово-морські навчання в Південнокитайському морі

Про це пише Reuters.

Навчання, які стартували у неділю та триватимуть два дні, проходять у виключній економічній зоні Філіппін. Їхня мета – поглиблення взаємодії та координації між військово-морськими силами двох країн.

У першому спільному плаванні двох країн беруть участь кораблі ВМС Індії, зокрема есмінець з керованою ракетною зброєю INS Delhi, танкер INS Shakti та корвет INS Kiltan. Філіппіни направили два фрегати, BRP Miguel Malvar та BRP Jose Rizal.

Як зазначив глава філіппінських збройних сил Ромео Браунер, ідея спільних навчань виникла під час його зустрічі з індійським колегою у березні цього року.

"Ми не зазнали жодних неприємних інцидентів, але ті, хто стежить за нами, все ще є, як ми й очікували", – заявив він.

Навчання збіглися з візитом президента Фердинанда Маркоса до Нью-Делі, під час якого він заявив про намір зміцнювати двосторонню співпрацю в обороні, аграрному секторі та фармацевтиці.