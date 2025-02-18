Філіппіни звинуватили гелікоптер ВМС Китаю у порушенні повітряного простору над Південнокитайським морем
У вівторок, 18 лютого, Філіппіни звинуватили гелікоптер ВМС Китаю у здійсненні "небезпечних польотних маневрів" поблизу одного з їхніх літаків над Південнокитайським морем
Про це інформує Bloomberg.
За інформацією пресслужби берегової охорони Філіппін, гелікоптер наблизився до філіппінського літака на відстань у 3 метри, що викликало серйозні занепокоєння щодо безпеки пілотів і пасажирів, які перебували на борту.
Речник берегової охорони Джей Тарріела підкреслив, що на літаку були співробітники відомства та фотожурналісти, і їхня безпека була під загрозою через "безрозсудні дії" китайського гелікоптера.
"Ця безрозсудна дія становила серйозний ризик для безпеки пілотів і пасажирів", - додав Тарріела.
У відповідь на ці звинувачення речник командування Південного театру військових дій Китаю старший полковник Тянь Цзюньлі заявив, що філіппінський літак "незаконно увійшов" у повітряний простір над мілководдям, яке Пекін вважає частиною своєї території.
"Дії Філіппін серйозно порушили суверенітет Китаю", - заявив він.
- Бюро національної безпеки Тайваню повідомило про суттєве зростання кількості випадків шпигунства на користь Китаю. У 2024 році 64 тайванців було звинувачено в шпигунській діяльності, що на третину більше порівняно з попереднім роком.
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