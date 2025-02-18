Філіппіни звинуватили гелікоптер ВМС Китаю у порушенні повітряного простору над Південнокитайським морем

Про це інформує Bloomberg.

За інформацією пресслужби берегової охорони Філіппін, гелікоптер наблизився до філіппінського літака на відстань у 3 метри, що викликало серйозні занепокоєння щодо безпеки пілотів і пасажирів, які перебували на борту.

Речник берегової охорони Джей Тарріела підкреслив, що на літаку були співробітники відомства та фотожурналісти, і їхня безпека була під загрозою через "безрозсудні дії" китайського гелікоптера.

"Ця безрозсудна дія становила серйозний ризик для безпеки пілотів і пасажирів", - додав Тарріела.

У відповідь на ці звинувачення речник командування Південного театру військових дій Китаю старший полковник Тянь Цзюньлі заявив, що філіппінський літак "незаконно увійшов" у повітряний простір над мілководдям, яке Пекін вважає частиною своєї території.

"Дії Філіппін серйозно порушили суверенітет Китаю", - заявив він.