Філіппіни звинуватили Китай в обстрілі з водометів філіппінських кораблів у Південнокитайському морі

Про це пише Bloomberg.

Згідно з повідомленням, ранком понеділка, 11 серпня, китайське судно націлило водомет на філіппінський корабель, який зміг уникнути удару. Речник філіппінської берегової охорони Джей Тарріела повідомив, що під час інциденту також постраждало китайське судно — його пошкодив корабель Народно-визвольної армії Китаю під час переслідування філіппінського човна.

За його словами, це не перший випадок застосування Китаєм водометів у цьому регіоні – подібні інциденти вже були, зокрема у червні.

Цей інцидент стався лише через кілька днів після того, як Китай закликав Манілу "утриматися від гри з вогнем". Це була реакція на заяви президента Маркоса, який припустив, що Філіппіни можуть бути втягнуті у потенційний конфлікт між США та Китаєм навколо Тайваню, зважаючи на географічну близькість.

"Попри наше палке бажання уникнути будь-якої конфронтації з ким-небудь і де-небудь, війна за Тайвань втягне Філіппіни в конфлікт", – заявив Маркос.

Він наголосив, що Філіппіни, не відступлять від своїх претензій у Південнокитайському морі, яке Пекін вважає майже повністю своїм, попри рішення міжнародного трибуналу 2016 року, яке відхилило ці претензії.

"Ми будемо продовжувати захищати нашу територію. Ми будемо продовжувати здійснювати наші суверенні права, попри будь-який опір з будь-якого боку", – підсумував Маркос.