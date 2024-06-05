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Фінансування українського ВПК, складнощі та перспективи оборонно-промислового співробітництва обговорюють на саміті Вашингтоні

5 червня, 2024 середа
22:08
Світ

Пошук можливостей для вирішення проблем фінансування українського ВПК, складнощі з системою імпорту з США високотехнологічної продукції, компонентів та високих технологій, а також питання обслуговування техніки, яка передається партнерами для України — одні з головних тем першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна" у Вашингтоні, округ Колумбія

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Про це перед відкриттям триденного Саміту, що проходитиме 5-7 червня, сказав заступник голови NAUDI (Національна асоціація оборонної промисловості України) Сергій Висоцький. На відкритті він подякував американським партнерам за підтримку.

"Будемо намагатися шукати рішення щодо посилення співпраці та координації між нашою індустрією та індустрією США", - сказав він, зокрема в рамках запланованих B2B зустрічей українських оборонних компаній з оборонними компаніями США.

"США виділяють надзвичайно велику допомогу для України, але ми хотіли б проговорити більш цільове фінансування під розвиток української оборонної індустрії: збільшення замовлень саме в українських підприємств", - заявив він.

За його словами, українських ВПК може в декілька разів збільшити власне виробництво.

"Головне - це фінансування контрактів на цільові програми, на фінансування саме української індустріальної бази і українського ВПК для того, щоб не купувати на гроші українських донорів якісь незрозумілі снаряди з третіх далеких країн, а закуповувати їх напряму в Україну для України. Це буде великим внеском в нашу стійкість та в нашу обороноздатність. До того ж це буде підтримкою економіки України", - сказав він.

Ще одне питання, зазначив Висоцький, це складна система експортного контролю США, яка не дозволяє Україні залучати певні високотехнологічні вироби та високі технології з США.

"Є ряд американських компаній, які дуже б хотіли поділитися технологіями, продати їх чи навіть створити спільні підприємства в Україні для того, щоб поєднати нашу індустріальну базу, виробництво та наш унікальний досвід війни з їхніми інноваціями", - сказав він.

Щодо питання браку потужностей для обслуговування техніки, яка передається партнерами Висоцький зазначив: "У нас є ряд компаній, які мають потужний досвід сервісу та ремонту техніки та зброї. Ми б хотіли домогтися рішення на рівні американської влади щодо можливості обслуговування всіх цих систем всередині України", - сказав Сергій.

Окрім цього, на Саміті виступив американський дипломат, посол і колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. В своїй промові він наголосив на важливості підтримки України: "Щоб уникнути глобальної війни, Україна повинна перемогти у війні проти Росії, і ця боротьба не повинна відбуватися в ізоляції" - зазначив він.

Також Сергій Висоцький додав, що в другий день Саміту відбудеться ветеранська конференція, на якій спільно виступлять десять українських ветеранів з важкими пораненнями та американські ветерани, які будуть ділитися досвідом реабілітації. У третій день на американській авіабазі "Ендрюс" пройде благодійний ветеранський турнір з гольфу, кошти з якого будуть направлені на реабілітацію українських Героїв.

Співорганізатором форуму виступає NAUDI.

Теги:
зброя для України
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