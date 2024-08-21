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Фінляндія веде переговори щодо розміщення на території держави військ НАТО, - міністр оборони Хяккянен

Дар'я Куркіна
21 серпня, 2024 середа
17:29
Світ Фінляндія НАТО

Фінляндія веде переговори з деякими країнами НАТО щодо розміщення на фінській території солдатів держав Північноатлантичного альянсу

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Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, передає Yle.

Він підтвердив, що наразі тривають переговори про розгортання сухопутних сил держав НАТО на території його країни.

"Ми не коментуємо публічно ці переговори з боку оборонного відомства. Вони ведуться з низкою різних країн. Ми ведемо переговори про те, які країни могли б надати певні силові структури для забезпечення безпеки Фінляндії", - сказав Хяккянен.

Водночас фінський міністр не уточнив, про які країни Північноатлантичного альянсу йде мова, але не заперечив можливість розміщення військ Швеції чи Норвегії.

Також очільник оборонного відомства акцентував: присутність сил НАТО у Фінляндії стосується не безпосереднього військового протистояння, а ситуації "напруженої атмосфери".

"Йдеться про ситуації, коли реальної військової загрози немає, але є така напружена атмосфера, яка передбачена статтею п'ятою (про колективну оборону - ред.)", - пояснив Хяккянен.

За його словами, дискусії щодо цього питання триватимуть восени й взимку, коли в лютому 2025 року відбудеться зустріч, на якій можуть ухвалити рішення.

  • 14 червня міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен після засідання НАТО в Брюсселі заявив, що його країна розмістить у себе нове сухопутне командування Альянсу.
Теги:
Міністерство оборони
військові
Фінляндія
НАТО
Військові новини
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