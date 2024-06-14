НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ
У п'ятницю, 14 червня, міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен після засідання НАТО в Брюсселі заявив, що його країна розмістить у себе нове сухопутне командування Альянсу
Про це повідомляє Reuters.
"У Фінляндії буде розміщено командування НАТО, і у Фінляндії будуть присутні сухопутні війська", - зазначив Хакканен, додавши, що всі країни-члени НАТО дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо інтеграції в Альянс.
За його словами, фінське командування НАТО керуватиме наземними військовими операціями на півночі Європи і в Скандинавії.
Точне місце розташування командування і кількість військ НАТО, які будуть розміщені у Фінляндії, поки не розголошується, оскільки детальне планування ще не завершене.
Хакканен зазначив, що в новій командній структурі НАТО усі північноєвропейські країни підпорядковуватимуться Об'єднаному командуванню ОЗС НАТО в Норфолку, яке базується в США і орієнтоване на оборону Північної Атлантики, замість того, щоб нові члени НАТО Фінляндія і Швеція залишались під командуванням НАТО в Брунсумі в Нідерландах, яке орієнтоване на схід.
"Ці рішення зміцнюють безпеку Фінляндії і водночас безпеку Північної Європи, і вони мають значну користь для безпеки всього альянсу", - підкреслив він.
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Європейські союзники по НАТО й Канада планують протягом 5 найближчих років здійснити масовану модернізацію своїх оборонних спроможностей. Такий план охоплює замовлення тисяч систем протиповітряної оборони та артилерії, а також 850 літаків F-35 п’ятого покоління.
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