НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ

Про це повідомляє Reuters.

"У Фінляндії буде розміщено командування НАТО, і у Фінляндії будуть присутні сухопутні війська", - зазначив Хакканен, додавши, що всі країни-члени НАТО дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо інтеграції в Альянс.

За його словами, фінське командування НАТО керуватиме наземними військовими операціями на півночі Європи і в Скандинавії.

Точне місце розташування командування і кількість військ НАТО, які будуть розміщені у Фінляндії, поки не розголошується, оскільки детальне планування ще не завершене.

Хакканен зазначив, що в новій командній структурі НАТО усі північноєвропейські країни підпорядковуватимуться Об'єднаному командуванню ОЗС НАТО в Норфолку, яке базується в США і орієнтоване на оборону Північної Атлантики, замість того, щоб нові члени НАТО Фінляндія і Швеція залишались під командуванням НАТО в Брунсумі в Нідерландах, яке орієнтоване на схід.

"Ці рішення зміцнюють безпеку Фінляндії і водночас безпеку Північної Європи, і вони мають значну користь для безпеки всього альянсу", - підкреслив він.