Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ

НАТО розмістить у Фінляндії штаб сухопутних військ

14 червня, 2024 п'ятниця
22:30
Світ Фінляндія НАТО

У п'ятницю, 14 червня, міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен після засідання НАТО в Брюсселі заявив, що його країна розмістить у себе нове сухопутне командування Альянсу

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"У Фінляндії буде розміщено командування НАТО, і у Фінляндії будуть присутні сухопутні війська", - зазначив Хакканен, додавши, що всі країни-члени НАТО дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо інтеграції в Альянс. 

За його словами, фінське командування НАТО керуватиме наземними військовими операціями на півночі Європи і в Скандинавії. 

Точне місце розташування командування і кількість військ НАТО, які будуть розміщені у Фінляндії, поки не розголошується, оскільки детальне планування ще не завершене.

Хакканен зазначив, що в новій командній структурі НАТО усі північноєвропейські країни підпорядковуватимуться Об'єднаному командуванню ОЗС НАТО в Норфолку, яке базується в США і орієнтоване на оборону Північної Атлантики, замість того, щоб нові члени НАТО Фінляндія і Швеція залишались під командуванням НАТО в Брунсумі в Нідерландах, яке орієнтоване на схід.

"Ці рішення зміцнюють безпеку Фінляндії і водночас безпеку Північної Європи, і вони мають значну користь для безпеки всього альянсу", - підкреслив він.

  • Європейські союзники по НАТО й Канада планують протягом 5 найближчих років здійснити масовану модернізацію своїх оборонних спроможностей. Такий план охоплює замовлення тисяч систем протиповітряної оборони та артилерії, а також 850 літаків F-35 п’ятого покоління.

Теги:
Фінляндія
НАТО
США
Військові новини
Читайте також:
Папа Франциск
13 червня, 2024 четвер
"Люди втрачають увагу і засинають": Папа Римський закликав священників робити проповіді коротшими
Су-57
Автор Роман Яворський
13 червня, 2024 четвер
Істерика у Кремлі: що відомо про новітній винищувач Су-57, нещодавно уражений українцями, і чому ця подія стала важким ударом для росіян
Електронні сигарети
13 червня, 2024 четвер
Спільнота лікарів застерегла Верховну Раду від податкових преференцій на ТВЕНи
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
14 червня
22:42
Зеленський і Путін
"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"За один стіл з Путіним": нові маніпуляції диктатора, допомога від Німеччини та угода зі США. Воєнні підсумки тижня
22:01
G7
G7: Україна отримає $50 млрд додаткового фінансування, а РФ має відшкодувати їй понад $486 млрд збитків
21:57
зерно, експорт
З початку року через одеські порти експортували на 70% більше продукції, ніж торік
21:44
Андрій Шевченко
Шевченко назвав завдання-мінімум для збірної України на Євро-2024
21:27
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Укренерго попередило про ускладнення ситуації в енергетиці наступного тижня: причина
21:18
Інтерв’ю
Павел Коваль у Берліні на конференції з відновлення України
На Європу чекає нова хвиля біженців з України — "енергетичних", - депутат сейму Павел Коваль
21:17
Ексклюзив
окупанти
Треба знищити понад 300 тис. окупантів, бо РФ планує у понад півтора раза збільшити сили, залучені проти України, - майор запасу Гетьман
20:58
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
"У Харкові з гранатомета обстріляли військкомат": росіяни запустили маніпуляцію
20:57
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
"П'ять країн дали гроші": глава МЗС Чехії Ліпавський розповів про можливості постачати Україні боєприпаси
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Балакучий самотній Орбан
19:59
Саміт ЄС
Приїдуть 57 президентів і прем'єрів: Швейцарія оприлюднила склад учасників Глобального саміту миру
19:55
Данія першою з країн НАТО інвестує у виробництво українського озброєння
19:43
Шкідливі рослини
Американські вчені виявили першу рослину з певними ознаками інтелекту
19:39
Огляд
Гамбіт королеви
Віртуозний "Гамбіт королеви": що подивитися на вихідних
19:26
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку
19:24
Міжнародний кримінальний суд ООН
МКС розглядає кібератаки РФ проти України як потенційні воєнні злочини, - Reuters
19:12
Єнс Столтенберг
Тисячі систем ППО та 850 літаків F-35: Столтенберг оприлюднив план модернізації збройних сил європейських членів НАТО та Канади на найближчі 5 років
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 842-го дня війни: вибухи в російському Шебекіно, заборона організацій Медведчука та нова допомога від Німеччини
18:55
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру
18:53
Coca-Cola
Coca-Cola знову подала на реєстрацію свої торгові знаки в Росії: як це пояснюють у компанії
18:46
малюнок, діти
З ТОТ Херсонщини повернули ще 12 дітей
18:43
Окупанти з артилерії обстріляли Шосткинську громаду
Росіяни 14 червня вдарили по Сумщині, загинула людина
18:35
В Укренерго розповіли, в які години 15 червня найбільше відключатимуть електроенергію
18:21
Ллойд Остін
Остін оцінив перспективи отримання Україною винищувачів F-16 цього літа
18:12
Оновлено
новини Львівщини
Сили ППО знищили усі ворожі БПЛА, які вдень атакували Київ та область
18:06
Оновлено
У Празі затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної української дівчинки в Німеччині
18:04
Ексклюзив
Військовий Міклушка розповів, скільки необхідно часу, аби стати оператором БПЛА
18:00
OPINION
Вадим Денисенко
Путін не підіймає ставки. Він нервує
17:58
Девід Кемерон
Кемерон запропонував затримувати танкери, які нелегально перевозять російську нафту
17:47
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що тодішній прем’єр Ізраїлю Беннет у 2022 році нібито був посередником у переговорах РФ з Україною
17:43
Севастополь
Партизани виявили в бухті Севастополя протичовновий корабель
17:38
Новини компаній
Нік Байєс, директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo
Ferrexpo готова підтримати потенціал України в глобальному переході до "зеленої" сталі - Нік Байєс
17:37
Готувала російський удар по штабах ЗСУ на Сумщині: 15 років ув'язнення отримала агентка ФСБ
17:28
Володимир Зеленський
"Не відрізняються від ультиматумів, які він висував раніше": Зеленський про вимоги Путіна щодо припинення війни РФ проти України
17:15
Ексклюзив
ЗРК Patriot
У Defence Express вказали на головну проблему з використанням ЗРК Patriot в Україні
17:10
Владислав Ванат, збірна України
Форвард збірної України отримав шанс перейти з "Динамо" у топчемпіонат і зіграти в ЛЧ
17:09
Єнс Столтенберг
Міністрам оборони НАТО не вдалося узгодити фінансування України у €40 млрд на рік
17:00
Дана Павличко продала видавництво "Основи", новим власником стала Українська школа політичних студій
16:54
прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Прем'єр Греції звільнив майже всіх членів уряду після поразки провладної партії на виборах до Європарламенту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV