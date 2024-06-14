Тисячі систем ППО та 850 літаків F-35: Столтенберг оприлюднив план модернізації збройних сил європейських членів НАТО та Канади на найближчі 5 років

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на підсумковій пресконференції після завершення дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу, передає Укрінформ.

Він зазначив, що причиною таких планів є загрози, з якими стикаються союзники.

"Зростаючі загрози, перед якими ми постаємо, вимагають суттєвого підвищення вимог від союзників до (оборонних) спроможностей у таких сферах, як зброя і боєприпаси, повітряна та протиракетна оборона, логістичне забезпечення та наявність зброї великого радіусу дії. Протягом наступних п’яти років союзники по НАТО по всій Європі та Канада планують замовити тисячі протиповітряних та артилерійських систем, 850 сучасних літаків, переважно на основі літаків 5-го покоління F-35, а також багато інших сучасних спроможностей", - розповів Столтенберг.

Генсек НАТО розповів про очікування, що союзники приймуть нове промислове оборонне замовлення під час саміту у Вашингтоні, який відбудеться в липні.

"Це дасть змогу нам наростити виробництво та розвинути оборонно-промисловий комплекс, який буде відповідати нашим цілям", - акцентував він.

За словами Столтенберга, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом, тому на розгляд міністрів оборони були винесені питання ядерного стримування.

"Ми є ядерним Альянсом, який зобов’язався бути відповідальним та прозорим. Є очевидною наша рішучість зберегти мир, запобігти ворожій діяльності та стримати агресію", - наголосив генсек.