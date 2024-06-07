Німеччина потребує додатково 75 тис. військових для виконання оборонних планів НАТО
Бундесвер потребує 75 тис. солдатів, аби виконати оборонні плани Північноатлантичного альянсу, оскільки необхідність додаткового особового складу Німеччини є більшою, ніж вважалось раніше
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на конфіденційні документи міноборони ФРН.
За словами видання, у 2023 році у Вільнюсі на саміті НАТО узгодили нові оборонні плани, на яких ґрунтуються розрахунки конкретних вимог до держав Альянсу.
Наразі за оцінкою міноборони ФРН, потреби бундесверу в особовому складі є більшими, аніж торік.
У матеріалі йдеться, що вимога НАТО "про додаткові війська корпусів і дивізій, а також бригад, зокрема сили підтримки", відповідно до звіту збройних сил Німеччини - це додаткова потреба у 75 тис. військових.
Водночас інший звіт оборонного відомства ФРН зазначає: плани НАТО вимагатимуть збільшення особового складу з попередніх 203 тис. до "більш як 272 тис. військовослужбовців".
- 6 червня повідомлялось, що уряд Німеччини оновив "рамкову директиву про тотальну оборону" часів холодної війни через прогнози ймовірного нападу Росії на країни НАТО. Такий план окреслює безпекові заходи у випадку агресії.
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