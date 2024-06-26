Фінляндія вперше підтвердила, що проводила навчання військових ЗСУ на своїй території
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вперше підтвердив факт навчання українських військових на території держави
Про це він розповів STT.
Він зазначив, що фінські військові інструктори підготували тисячі військовослужбовців ЗСУ до повної бойової готовності.
"Ми проводили невеликі навчальні заходи у Фінляндії. На практиці це була технічна підготовка, пов'язана з конкретним обладнанням. Це частина звичайної оперативної підготовки на переданих бойових системах", - розповів Хяккянен.
За словами очільника оборонного відомства Фінляндії, інструктори в його державі навчали українських військових за різними напрямами підготовки – від базової до підготовки спецназу. Він додав, що вона була ефективнішою, аніж фінська модель підготовки призовників.
"Ключова мета будь-якої навчальної операції полягає в тому, що, оскільки Україна частіше проводить мобілізації, Захід також буде все більше дбати про їхню підготовку", - заявив Хяккянен.
- 21 червня повідомлялось, що в рамках місії ЄС EUMAM з 2022 року підготовку пройшли понад 52 тисячі українських військових, що втричі перевищило очікувані результати.
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