З 2022 року тренувальна місія ЄС підготувала понад 52 тис. українських військових

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, передає пресслужба Міноборони.

Балануца обговорив з головою військового штабу ЄС генерал-лейтенантом Мікаелем Ван дер Лааном необхідність продовження місії ЄС EUMAM з підготовки українських військових.

Станом на 21 червня 2024 року, завдяки ініціативі партнерів, підготовку пройшли понад 52 тис. українських солдатів, сержантів та офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування.

"Збройні Сили України наразі формують нові бригади, і ми потребуємо якісного навчання для наших військових. Тому продовження Місії ЄС з військової допомоги Україні є критично важливим. Дякуємо за вже надану підготовку та закликаємо зберігати і нарощувати обсяги й темпи", – підкреслив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Генерал-лейтенант Мікаель Ван дер Лаан зазначив, що підтримує продовження навчання та підготовки українських військових в межах місії EUMAM.

"Ми дякуємо Україні за її боротьбу проти російської агресії та маємо зробити все можливе для її підтримки", – наголосив Ван дер Лаан.

Місія ЄС з військової допомоги Україні розпочалася восени 2022 року після засідання 27 міністрів оборони країн ЄС і розрахована на два роки. Проте може бути продовжена у випадку необхідності – саме на це спрямовані поточні переговори українського військового керівництва з лідерами ЄС.