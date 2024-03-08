Фінляндія зобов'язала власників вивезти з країни авто з російськими номерами до 16 березня

Про це пише Yle.

Зазначається, що заборона на в'їзд у Фінляндію на авто, які мають російські номерні знаки, почала діяти восени 2023 року. Втім, власникам авто, які на той час перебували у країні, дали час до 16 березня 2024 року, аби вивезти транспортний засіб.

У митній службі Фінляндії вказали, що наразі не можуть сказати, що станеться з російськими автомобілями після цієї дати. Втім, буде з'ясовуватися, чому автомобіль все ще перебуває у Фінляндії та як довго він тут пробув. Детальніший план дій ще в розробці.