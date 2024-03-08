Фінляндія зобов'язала власників вивезти з країни авто з російськими номерами до 16 березня
У Фінляндії заявили, що автомобілі на російських номерах повинні покинути країну до наступної суботи, 16 березня
Про це пише Yle.
Зазначається, що заборона на в'їзд у Фінляндію на авто, які мають російські номерні знаки, почала діяти восени 2023 року. Втім, власникам авто, які на той час перебували у країні, дали час до 16 березня 2024 року, аби вивезти транспортний засіб.
У митній службі Фінляндії вказали, що наразі не можуть сказати, що станеться з російськими автомобілями після цієї дати. Втім, буде з'ясовуватися, чому автомобіль все ще перебуває у Фінляндії та як довго він тут пробув. Детальніший план дій ще в розробці.
- Раніше стало відомо, що у Литві з 11 березня почнуть конфісковувати автомобілі з російськими номерами. Таким чином країна виконує вимоги ЄС щодо ввезення та вивезення товарів з Росії.
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