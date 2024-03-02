Після 10 березня у Литві конфісковуватимуть авто з російськими номерами

Про це інформує пресслужба митниці Литви.

"Литовська митниця повідомляє, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні покинути Литву і всю територію Європейського Союзу до 11 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що власники авто з російською реєстрацією також можуть зареєструвати свої транспортні засоби у Литві. Якщо вони цього не зроблять, то вважатимуться порушниками законодавства. Відтак їм загрожуватиме штраф і конфіскація автомобіля.

Виняток зробили лише для росіян, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих в Росії авто зі спрощеним транзитним документом (STD). Втім, такий транзит не може тривати більш ніж 24 години й в авто обов'язково має перебувати його власник.