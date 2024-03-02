Після 10 березня у Литві конфісковуватимуть авто з російськими номерами
У Литві з 11 березня почнуть конфісковувати автомобілі з російськими номерами: таким чином країна виконує вимоги ЄС щодо ввезення та вивезення товарів з Росії
Про це інформує пресслужба митниці Литви.
"Литовська митниця повідомляє, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні покинути Литву і всю територію Європейського Союзу до 11 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що власники авто з російською реєстрацією також можуть зареєструвати свої транспортні засоби у Литві. Якщо вони цього не зроблять, то вважатимуться порушниками законодавства. Відтак їм загрожуватиме штраф і конфіскація автомобіля.
Виняток зробили лише для росіян, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих в Росії авто зі спрощеним транзитним документом (STD). Втім, такий транзит не може тривати більш ніж 24 години й в авто обов'язково має перебувати його власник.
- 15 лютого стало відомо, що на території Латвії почнуть конфіскувати автомобілі з російськими номерами. Їх планують передавати Україні.
- Згодом стало відомо, що сейм Латвії схвалив поправки до закону про дорожній рух, згідно з якими країна конфісковуватиме транспортні засоби, що зареєстровані в Білорусі. Їх також, ймовірно, передаватимуть Україні.
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