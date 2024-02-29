У Латвії конфісковуватимуть автомобілі, зареєстровані в Білорусі

Про це повідомляє Apollo.

Торік набули чинності ухвалені парламентом поправки до закону, які забороняють автомобілям з російськими номерами перебувати в Латвії з середини лютого 2024 року. Зазначено, якщо транспортний засіб був зареєстрований не в Латвії та виявлено, що його незаконно використовували під час дорожнього руху - його конфіскують та передадуть Україні.

Нові поправки, які запропонувала опозиція країни, стосуються автомобілів з білоруськими номерами: такі транспортні засоби повинні залишити територію Латвії або ж власники мають перереєструвати їх у у державі протягом трьох місяців з моменту набуття чинності закону.

Видання наголошує, поправки передбачають також те, що несанкціоноване використання автомобіля, зареєстрованого в Білорусі, нестиме за собою штраф від €750 до €2 тис. Водночас у такому випадку транспортний засіб буде конфісковано.