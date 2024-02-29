У Латвії конфісковуватимуть автомобілі, зареєстровані в Білорусі
Сейм Латвії схвалив поправки до закону про дорожній рух, згідно з якими країна конфісковуватиме транспортні засоби, що зареєстровані в Білорусі. Їх планують передавати Україні
Про це повідомляє Apollo.
Торік набули чинності ухвалені парламентом поправки до закону, які забороняють автомобілям з російськими номерами перебувати в Латвії з середини лютого 2024 року. Зазначено, якщо транспортний засіб був зареєстрований не в Латвії та виявлено, що його незаконно використовували під час дорожнього руху - його конфіскують та передадуть Україні.
Нові поправки, які запропонувала опозиція країни, стосуються автомобілів з білоруськими номерами: такі транспортні засоби повинні залишити територію Латвії або ж власники мають перереєструвати їх у у державі протягом трьох місяців з моменту набуття чинності закону.
Видання наголошує, поправки передбачають також те, що несанкціоноване використання автомобіля, зареєстрованого в Білорусі, нестиме за собою штраф від €750 до €2 тис. Водночас у такому випадку транспортний засіб буде конфісковано.
- 15 лютого тстало відомо, що на території Латвії почнуть конфіскувати автомобілі з російськими номерами. Їх планують передавати Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.03 Купівля 38.03Продаж 38.56
- EUR Купівля 41.2Продаж 41.94
- Актуальне
- Важливе